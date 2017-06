Sénégal: Sensibilisation sur les méfaits du tabac - Début d'une campagne en milieu scolaire et universitaire

Encore des remous à la Direction générale des impôts et domaines (Dgid). Plus »

Ces campagnes de sensibilisation vont se poursuivre dans plusieurs établissements scolaires et universitaires de Dakar. Elles s'inscrivnt dans le cadre du renforcement des capacités et compétences des enseignants et élèves pour qu'ils portent, de manière efficace, la lutte contre le tabac.

Chargée du Suivi-évaluation au sein du Programme national de lutte contre le tabac, Adama Mbaye a expliqué les raisons de cette nouvelle campagne en milieu scolaire et universitaire suite à l'adoption de la Loi anti-tabac par l'Assemblée nationale, en 2014, et son décret d'application signée en juillet 2016 par le président de la République. Aïssatou Wayne, de la Division du contrôle médical scolaire qui dépend du ministère de l'Education nationale, a parlé d'efforts communs pour porter le message vers la cible élève.

Avec cette rencontre, le Programme national de lutte contre le tabac a voulu lancer sa campagne de sensibilisation sur les méfaits du tabac sur la santé et les dispositions de loi antitabac en milieu scolaire et universitaire. Dans le milieu scolaire, il a été noté, lors d'une enquête de 2004, un taux de tabagisme de 24 % chez les élèves avec une progression chez les filles.

