Sénégal: Coalition « Euttou Askan Wi » du Pr Amsatou Sow Sidibé - « Etre la voix des citoyens »

La « Troisième Voie politique / « Euttou Askan Wi » présente des candidats dans 35 départements avec une liste nationale (scrutin proportionnel) conduite par le Pr Amsatou Sow Sidibé, ancienne candidate à la présidentielle (2012). Théorisant « la troisième voie », ils entendent être « la voix des citoyens sans aucune distinction », pour incarner un nouveau modèle de leadership politique.

Outre la formation de la première sénégalaise agrégée en Droit, « Car Leneen », on retrouve, dans cette coalition, le Parti pour la démocratie et la citoyenneté dirigé par Doudou Ndiaye ; les mouvements « Faar Ak Sénégal » du Dr Ousmane Kane (un juriste basé en Californie et consultant des Nations-Unies sur le règlement des conflits) ; « Sénégal d'en bas » de Cheikh Dieng ; ou encore « Sénégal Feppey Metti » d'Abdoulaye Bâ. Pour illustrer « l'ouverture » de leur liste, ils soulignent la présence d'une majorité de jeunes, de candidats de la diaspora et d'un représentant des personnes vivant avec handicap en la personne d'Abdoulaye Diédhiou, tête de liste départementale à Bignona. Ils estiment que les formations politiques « qui se sont identifiées à la majorité ou à l'opposition traditionnelle, n'arrivent pas à répondre aux exigences des populations et à leurs préoccupations ». « Euttou Askan Wi » estime que ces dernières « souffrent d'un manque de considération, de justice et d'équité », alors que « l'intérêt particulier semble primer sur l'intérêt général, un libéralisme économique sauvage s'est imposé ainsi qu'un manque notoire du sens du respect de la parole, une jeunesse poussée à l'exil économique, l'absence de promotion de la compétence ». Ils mettent l'accent sur « la crise des valeurs » qui plombe, selon eux, tout espoir de progrès dans le pays.

Face à la bipolarisation majorité-opposition, « Euttou Askan Wi » affiche « sa volonté d'émancipation et son refus d'être les instruments de la rivalité entre les deux pôles ». Élus, ils promettent de « reprendre en main l'initiative parlementaire » pour rendre au pouvoir législatif ses pleins pouvoirs face à l'exécutif en faisant de la séparation des pouvoirs une réalité.

Ce, par le biais de propositions de lois : réhabiliter le système éducatif et sanitaire par des enquêtes parlementaires permettant de faire l'état des lieux et des recommandations ; exiger une transparence dans la gestion des secteurs d'activités halieutiques, agricoles et sylvo-pastorales ; sécuriser la gestion des ressources naturelles (gaz, pétrole, or), et en assurer l'accès aux générations futures ; protéger la productivité de l'entrepreneuriat populaire local.