Congo-Kinshasa: Accord-cadre d'Addis-Abeba - La Chine entend influer au Conseil de sécurité pour le respect des engagements

En tant que Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine peut booster les choses dans le sens de faire respecter les engagements souscrits dans le cadre de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba qui souffre dans sa mise en œuvre.

Signé le 24 février 2013 à Addis-Abeba (Ethiopie) par les pays de la région, l'Accord-cadre d'Addis-Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région des Grands Lacs (ACAA), n'est pas respecté par les pays voisins signataires dudit Accord.

C'est ainsi que, quatre ans après la signature de cet Accord, la RDC a évalué du 1er au 02 juin 2017, les engagements souscrits par les parties prenantes aux termes de l'Accord-cadre. Les séminaristes avaient estimé que, « si les autres signataires de l'Accord-cadre continuent à violer leurs engagements et que le Conseil de sécurité ne prend pas de sanctions contre eux, que la RDC se retire de cet Accord et prennent toutes les dispositions quant à ce ».

Respect des engagements

En tant que Membre permanent et influent du Conseil de sécurité de l'Onu,la Chine qui est un partenaire stratégique la RDC, n'est pas resté insensible à toutes les inquiétudes exprimées par le pays qui accuse les autres signataires de violer leurs engagements. C'est ainsi que, le jeudi 15 juin 2017, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, Wang Tong Qing a fait le déplacement du siège du Mécanisme national de suivi de l'Accord (MNS) pour prendre langue avec le Coordonnateur de cette institution, le général Dénis Kalume sur les grandes orientations que le séminaire a formulé à l'endroit du président Joseph Kabila.

Ensemble, les deux personnalités ont constaté que la RD Congo honore « pleinement et de bonne foi », ses engagements au niveau national. Mais, au niveau régional il s'observe malheureusement que, « seule la RDC respecte ses engagements et que les autres pays - qui devraient compléter les actions menées par la RDC pour que ces engagements soient réellement respectés et cela mène la paix - n'honorent pas de bonne foi leurs engagements », a regretté le coordonnateur du MNS.

Ils ont ensuite, évoqué l'engagement N°2 qui demande à chacun des pays signataires de ne plus permettre aux groupes armés de déstabiliser les voisins. Car, tous les groupes armés actifs sur le territoire national risquent de déstabiliser la région.

Partenaire stratégique

« Nous arrêtons les gens sur notre sol et les extradons dans leurs pays respectifs. Alors que d'autres voisins ne fournissent pas les mêmes efforts », s'indigne encore Dénis Kalume qui relève le cas notamment du Mouvement de 23 mars (M23). « Ces gens nous attaquent, nous narguent et vont se réfugier dans leurs pays. Ils sont en train d'exercer des activités politiques et militaires en toute impunité, ce qui constitue une violation énorme des engagements pris au terme de cet Accord », s'est-t-il plaint.

Dénis Kalume a affirmé avoir porté toutes ces inquiétudes au « garant et surtout partenaire stratégique (la Chine) », pour que celui prenne des dispositions afin de rétablir l'équilibre, en vue d'une paix réelle dans la région.

Pour sa part, son hôte a dit avoir pris connaissance de la situation générale des Grands lacs. Wang Tong Qing soutient que « la RDC constitue le centre de la situation de la région des Grands Lacs », déclarant qu'« En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu et pays ami de la RDC, la Chine encourage les pays signataires de l'Accord-cadre, de le concrétiser et intensifier la confiance politique et la compréhension. »

La Chine est parmi les cinq pays (Etats-Unis, Russie, la Chine, la Grande Bretagne et la France) qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui y prennent des grandes décisions. Celles-ci sont prises sur base de toutes les informations reçues de part et d'autres, notamment des membres du Conseil.

Par ailleurs, le coordonnateur du MNS pense qu'avec les informations fournies ce jour, « je crois que Monsieur l'ambassadeur pourra influer, tant soit peu, au niveau du Conseil de sécurité ».