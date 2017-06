Afrique de l'Ouest: Département de Goudomp - Le Projet d'interconnexion de l'Omvg va électrifier toutes les communes

Encore des remous à la Direction générale des impôts et domaines (Dgid). Plus »

Après deux jours d'ateliers, le préfet de Goudomp, Ousmane Niang, a fait quelques recommandations : le comité local de coordination et de suivi devra d'abord valider le plan de gestion environnemental, toutes les communes traversées par la ligne d'interconnexion devront avoir de l'électricité (une denrée rare dans la zone). Le volet communication sera exploité à fond et dans les langues locales pour mettre tout le monde au même niveau d'information.

Pour éviter cela, il faut maîtriser la réalité sociale de la zone et savoir appréhender les phénomènes endogènes, d'où les études faites dans ces domaines. L'implication des acteurs de la zone dans la réalisation du projet répond également à ce souci. Le comité local de coordination et de suivi présidé par le préfet est composé de services techniques, d'Ong, d'organisations de producteurs, de femmes, de jeunes et des représentants de la société civile. Ce comité se réunira régulièrement pour un suivi correct afin d'éviter toute faille.

Pour préparer psychologiquement les populations qui seront déplacées, les responsables de l'Omvg viennent d'organiser, à Goudomp, un atelier de deux jours à l'attention des autorités administratives, des élus locaux, des populations et des membres du comité local de coordination et de suivi créé dans chaque département traversé par le projet.

