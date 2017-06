Sénégal: La candidate française à la direction de l'UNESCO à Saint-Louis, ce vendredi

Encore des remous à la Direction générale des impôts et domaines (Dgid). Plus »

Ancienne élève de l'Ecole nationale d'administration (promotion "Averroès" 1998 - 2000), elle est également diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris (1996) et titulaire d'un master of Business Administration (Lancaster University, Grande-Bretagne, 1993) dans le cadre du programme d'échange européen Erasmus.

Elle a été ministre de la Culture et de la Communication du 11 février 2016 au 10 mai 2017. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc où se situe une partie de ses attaches familiales.

Dakar — Audrey Azoulay, candidate de la France à la direction générale de l'UNESCO, va visiter la galerie "Tess" et son conservatoire des arts et métiers de l'élégance, vendredi, à Saint-Louis, annonce un communiqué reçu à l'APS.

