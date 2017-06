Centrafrique: Début des discussions entre groupes armés sous l'égide de Sant'Egidio

Tout aussi discrètement, l'organisation catholique avait travaillé auprès des forces politiques et groupes armés pour qu'ils acceptent le verdict des urnes en 2016. Depuis novembre dernier et la reprise des combats dans l'est et le centre du pays, Sant'Egidio oeuvre à une médiation entre groupes armés pour obtenir un cessez-le-feu sur le terrain et une mise en oeuvre du DDR.

Sant Egidio avait aussi discrètement négocié un pacte en novembre 2015 avec les ex-seleka d'Abdoulaye Hissène et les anti-balaka de Maxime Mokom pour faciliter la visite du pape François à Bangui et en particulier au Pk5.

