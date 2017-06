Burkina Faso: Santos FC / RCK - Les cheminots pressés d'arriver à quai

Plus que 5 journées avant la fin du Fasofoot. L'on jouera ce week-end pour le compte de la 26e journée. Le leader au classement, le Rail club du Kadiogo, en manque d'inspiration depuis un bout de temps, tentera de rebondir face au Santos FC qui se trouve, lui, au creux de la vague. Ce sera le dimanche 18 juin à 18h 15 au stade municipal de Ouaga.

Il n'y a pas de doute qu'une rencontre entre le Santos FC et le RCK est déséquilibrée. Mais ça, c'est sur le papier. Car qui connaît la forme actuelle du leader du Fasofoot sait qu'une telle rencontre, ça promet. En effet, depuis la phase retour du championnat, les Faucons ont du mal à enchaîner. Ils ont souvent perdu des matches alors qu'on leur aurait accordé la victoire avant qu'ils ne montent sur le terrain.

C'est dans ce contexte assez difficile qu'ils vont donc affronter le Santos FC. Une formation des « Brésiliens » de l'ex-quartier Zanghoetin, qui ne sont pas non plus au mieux de leur forme. Ils sont d'ailleurs à 1 point du premier club non relégable. C'est donc dire qu'ils n'ont pas l'assurance de jouer avec l'élite l'année prochaine.

C'est donc dans ce contexte que les 2 formations vont se croiser ce dimanche au stade municipal Joseph-Conombo. Le Santos sait qu'il n'a pas la faveur des pronostics. «C'est vrai que le RCK part favori, mais nous on a besoin des 3 points en raison de notre position au classement. A défaut d'une victoire, il nous faut au moins un match nul », nous a confié Jean Jacques Kaboré, entraîneur des gardiens du club. Selon lui, les joueurs sont confiants pour ce match, car ils savent qu'ils doivent défendre leur place au sein de l'élite. Pour ce match, le club va récupérer 2 défenseurs qui étaient blessés. Il s'agit d'Ali Kanazoé et de Daouda Koné.

Chez les Faucons, l'on compte se remobiliser et maintenir le cap des 6 points d'avance avec leur suivant, l'EFO. Le suivant coach, Kamou Malo, reconnaît que son équipe était psychologiquement défaillante. «Nous sommes en train de sortir de nos difficultés, le plus difficile est derrière nous. On a de la pression, mais on ne va pas craquer », assure le technicien du RCK. Il ajoute même qu'il sent la révolte de ses attaquants qui vont faire feu de tout bois. Le Santos est prévenu. La meilleure attaque du Fasofoot arrive.

Programme de la 26e journée

Vendredi 16 juin

KOZAF # USCO à 16h au Issoufou-J.-Conombo

Samedi 17 juin

ASFB # USO à 16h au stade Wobi

Majestic FC # Rahimo FC à 16h à Saponé

AJEB # USFA à 16h au Sangoulé-Lamizana

Dimanche 18 juin

AS Police # RCB à 16h au stade du 4-Août

Santos FC # RCK à 18h15 au stade du 4-Août

EFO # BPS à 16h au Issoufou-J.-Conombo

AS Sonabel # ASFA-Y à 18h 15 au stade municipal Issoufou-J.-Conombo