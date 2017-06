Angola: Des journalistes appelés à l'éthique déontologique aux élections

Luanda — Les participants à la 12e réunion ordinaire du Conseil consultatif du Ministère de la Communication Sociale à Luanda ont recommandé jeudi, que dans le cadre de la couverture médiatique des élections, les journalistes et d'autres professionnels du secteur devraient agir en respectant l'éthique et la déontologie professionnelle, ainsi que paquet législatif électoral.

Le communiqué final de la réunion, tenue sous la devise "Les médias au service de la démocratie et de la citoyenneté", a également salué le rôle des médias dans le processus électoral, en particulier dans la mobilisation et la sensibilisation des citoyens pour le vote conscient et responsable, ainsi que recommandé l'institutionnalisation de l'Unité technique d'appui à l'investissement privé (UTAIP) au sein du ministère de la Communication Sociale, dans le cadre du respect de la loi sur l'investissement privé.

La création d'une commission pour le prélèvement et l'enregistrements du patrimoine mobilier des entreprises affectées et institutions dépendantes fait également partie des conclusions et recommandations de la rencontre qui a également encouragé le Ministère de la Communication Sociale à poursuivre ses efforts visant la couverture de tout le pays avec le signe de la Radio nationale de l'Angola et de la Télévision publique de l'Angola, ainsi que la diffusion des contenus de l'Angola Angola Press (Angop) et des éditions Novembro.

Les participants se sont félicités des résultats positifs obtenus par les entreprises affectées et institutions dépendantes sous la supervision du secteur des médias, notamment l'Agence Angola Press (Angop), la Radio Nationale d'Angola (RNA), Télévision Publique d'Angola (TPA), les édition Novembro, la Graphique populaire de l'Angola, le Centre de presse Anibal de Melo (CIAM) et le Centre de formation des journalistes (Cefojor), en les encourageant à poursuivre leur mission, malgré la conjoncture économique difficile.