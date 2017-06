Sénégal: Des stratégies d'adaptation suggérées pour faire face aux changements climatiques

Dakar — Le Sénégal doit mettre en place des politiques d'adaptation pour faire face aux phénomènes climatiques extrêmes a soutenu, jeudi à Dakar, Zeinab Mbengue Wade, secrétaire générale du ministère du Tourisme et des Transports aériens.

"Sans mesure d'adaptation, la vulnérabilité de notre pays face aux effets négatifs de ces phénomènes climatiques extrêmes, sera sensiblement plus forte et nos populations en souffriront davantage, en particulier celles dont les activités sont tributaires du climat" a dit Mme Wade.

La secrétaire générale du ministère du Tourisme et des Transports aériens présidait un atelier de diffusion et de partage de la prévision saisonnière des précipitations de 2017 à l'initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Ces phénomènes induisent des conséquences néfastes comme la baisse des rendements agricoles, la destruction des infrastructures, l'érosion côtière, les déplacements de populations, les problèmes sanitaires et les pertes en vies humaines" a-t-elle soutenu.

Il ressort des rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) que "ces aléas augmenteront en nombre et en fréquence au cours des prochaines décennies", a fait observer Zeinab Mbengue Wade.

L'officielle a alors invité les pays à mettre en œuvre leur cadre national pour les services climatiques et à développer des produits adaptés aux besoins des usagers.

"Je me réjouis de cette initiative du cadre mondial pour les services climatiques dont l'objectif est de contribuer à la réduction des pertes des personnes et des biens et de réduire la vulnérabilité des pays face à la variabilité climatique" a-t-elle indiqué.

A ce propos, dit-elle, le Sénégal est en train de mettre en place le cadre institutionnel des services climatiques qui concerne les secteurs prioritaires comme l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'élevage entre autres.

"Nous savons que l'ANACIM, au-delà de ce cadre, s'est toujours engagée à développer et à diffuser des produits et informations météorologiques et climatiques à différents utilisateurs. Elle a fait des efforts considérables pour atteindre les communautés de base par la diffusion de prévisions et d'alerte par SMS" a souligné la secrétaire générale.

D'autre part, elle a indiqué que le centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) basé au Niamey, organise chaque année un forum régional sur les prévisions saisonnières en Afrique de l'Ouest.