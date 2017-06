Togo: Le député Dra Sévéaménou accusé par le Colonel YARK

« C'est lui qui a conduit les gens là-bas ; ils ont pris le corps et chantaient l'hymne national. Il n'était pas avec la famille comme il le dit car nous, nous étions avec la famille quand nous avons été alertés. Sa maison n'est pas non plus à côté de la famille, comme il le dit ».

« J'étais d'abord allé à la maison de la famille éplorée pour présenter mes condoléances. Mais on m'a dit qu'ils étaient partis à la morgue retirer le mort. Je ne suis pas à la tête du groupe, mais je suis venu les retrouver en ébullition. Je suis venu à la morgue, je n'ai rien fait. J'ai vu une foule en ébullition qui disait qu'il ne voulait aucune formalité comme leur fils était déjà mort. J'ai contacté le directeur pour lui expliquer la situation en tant qu'élu du peuple et demander le numéro du ministre de la sécurité. Mais du coup, il m'a répondu qu'il va porter plainte contre moi. Je n'étais pas à la tête des manifestants pour aller quoi que ce soit comme le dit monsieur le ministre », a réagi le député Dra Kossi Sévaménou.

« J'ai été alerté par le ministre de la sécurité comme quoi le député est un flagrant délit et que son immunité est en jeu. Et j'ai intervenu par son groupe parlementaire de quitter les lieux afin d'éviter des suites malheureuses », a confirmé Dama Dramani, président de l'Assemblée Nationale.

Devant les députés ce jeudi, le ministre de la sécurité et de la protection civile, Colonel Damehame YARK, a accusé le député Dra Kossi Sévéaménou de flagrant délit de révolution populaire et de trouble à l'ordre public. Une accusation qui a failli la levée de son immuunité parlementaire n'eut été la médiation du président Dama Dramani. Accusation rejetée par le concerné.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.