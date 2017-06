Sénégal: Un programme de sécurité alimentaire pour des villages du département de Foundiougne

Encore des remous à la Direction générale des impôts et domaines (Dgid). Plus »

Le PROSAF permettre aux bénéficiaires d'avoir "une existence durable, des soins de qualité et un environnement protégé et stable", a ajouté Mme Diouf lors de la réunion tenue à Soum, en présence du maire de cette commune, Moustapha Léon Ngor Diop.

Cette initiative va "accroître les revenus des populations du Loog et du Diognick (deux regroupements de villages du département de Foundiougne, Ndlr) et leur assurer une sécurité alimentaire soutenue", a-t-elle expliqué lors d'une réunion d'évaluation du programme lancé en 2015 pour une durée de cinq ans.

Soum (Fatick) — L'Eglise luthérienne du Sénégal et la Mission évangélique finlandaise déroulement dans le département de Foundiougne (centre) un programme de sécurité alimentaire financé avec "un peu plus d'un milliard de francs CFA", a-t-on appris, jeudi, auprès d'une responsable locale de l'initiative.

