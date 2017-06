Angola: Le ministre de la Communication Sociale satisfait du bilan positif de son secteur

Les présidents des Conseils d'administration, des administrateurs exécutifs et non-exécutifs de la Communication sociale, des directeurs provinciaux et d'autres invités ont assisté à la réunion.

A la fin de la rencontre, tenue sous la devise « Communication sociale au service de la démocratie et de la citoyenneté» ont été honorés des directeurs provinciaux et d'autres à titre posthume.

Le ministre a appelé les journalistes et autres professionnels de l'information au renouvellent de leur engagement pour la paix et la démocratie, agissant conformément à l'éthique et à la déontologie professionnelle et dans le cadre du paquet législatif électoral.

José Luís de Matos a attiré l'attention sur les responsabilités accrues du secteur de la Communication sociale aux élections, exhortant les professionnels à contribuer à l'établissement d'un climat de paix et de coexistence pacifique entre les forces politiques, afin que les citoyens puissent choisir librement et consciemment ceux qui vont conduire les destinées de l'Angola.

