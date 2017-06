Angola: Le ministre souligne les progrès dans les programmes des organes publics

De l'autre, il a exhorté les journalistes et professionnels du secteur à mettre l'information et la communication au service de la citoyenneté participative, des nécessités des citoyens et de leurs pratiques culturelles.

Le gouvernement déploie des efforts pour garantir la diversification de l'économie et l'augmentation de la population nationale deviennent des instruments atteindre l'autosuffisance alimentaire et la réduction du coût de la vie.

" Nous allons continuer à étendre le rayon d'action de distribution des produits et contenus des Editions Novembre et de l'Angop " a ajouté le responsable.

Le programme d'expansion dans tout le territoire national du réseau de diffusion de la Radio Nationale d'Angola et de la Télévision Publique d'Angola était en cours d'exécution et va continuer, a-t-il rassuré.

À l'occasion, le ministre a souligné l'augmentation et la diversification des programmes et les thèmes analysés par les organes publics.

Luanda — Les améliorations constatées dans les programmes et dans la ligne éditoriale des organes publics de Communication Sociale qui se traduit par l'élévation de la qualité informative et technique a été mise en évidence jeudi à Luanda, par le ministre de la Communication Sociale, José Luís de Matos.

