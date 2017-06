Angola: L'Angosat1 va vendre 80 pour cent de ses services

La durée de construction de l'Angosat1 est de 36 mois. Le satellite angolais aura un centre de contrôle principal et la mission en Angola et secondaire en Russie.

Le centre de contrôle et de mission de satellites de l'Angosat 1, situé dans la commune de Funda, au nord de Luanda, le type d'Angosat1, comme un satellite géostationnaire artificiel, est situé à 36 000 km au niveau de la mer, il a la même vitesse que la rotation de la terre et peut couvrir un tiers du globe.

Le satellite d'Angola Angosat1 est en cours de construction en Russie et a le segment spatial suivant: la position orbitale 14,5 E, poids de 1055 kg, le poids de la charge utile 262,4 kg, la puissance de la charge utile est de 3753 W, la bande de fréquence CKU, le nombre de répéteurs est de 16C + 6Ku et a une durée de vie utile de 15 ans.

Selon le ministre, 10 pour cent des services de l'Angosat1 seront réservés aux questions stratégiques de l'Etat et 10 autres aux questions sociales liées notamment à l'éducation, à la santé et à la promotion de l'emploi avec l'esprit d'entreprise basée sur la technologie.

Luanda — Le ministre des Télécommunications et Technologies de l'Information, José Carvalho da Rocha, a annoncé jeudi, à Luanda, que 80 pour cent des services de l'Angosat1 serait vendu aux entreprises prestataires de services opérant en Angola et dans les pays où le signal Angosat1 couvrira.

