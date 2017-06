Angola: Une association dénonce la violence contre les personnes âgées

Luanda — La présidente de l'Association de l'Amitié et Solidarité envers les personnes du 3ème âge (AASTI), Emília de Almeida, a affirmé jeudi à Luanda, que le plus grand nombre de cas de violence contre les vieillards sont commis par leurs enfants.

Ces cas de violence, ainsi que ceux relatifs aux accusations de fétichisme et à l'expulsion des maisons sont en majorité peu dénoncés, a-t-elle indiqué.

La responsable qui s'exprimait dans un colloque à l'occasion de la Journée Mondiale de lutte contre les Personnes du 3ème Âge que l'on commémore jeudi, à travers le monde, a condamné les actes de violence contres les personnes âgées, surtout, ceux commis au sein de la famille.

Cependant, elle a informé que le gouvernement allait continuer à déployer des efforts pour créer des conditions d'accueil pour accorder plus de dignité à tous les personnes âgées victimes de mauvais traitements.

Elle a par ailleurs considéré la date comme un signe de respect et de reconnaissances des faits de milliers d'hommes et femmes qui, dans leur jeunesse, ont donné le meilleur de soi pour le progrès et édification de la Nation.

De l'autre, Emília de Almeida, a fait savoir que le Gouvernement reconnaissait que le vieillard constitue une partie active de la société angolaise, car avec son expérience et connaissance accumulée au fil du temps, continue à prêter une contribution inestimable au processus de développement économique, social et culturel basée sur l'égalité, le respect et la dignité de la personnes humaine.