Afrique: Journée de l'enfant africain 2017 - Un dessin animé pour sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre le paludisme

Diffusion au Cameroun du dessin animé « Dabo l'ambassadeur » pour prévenir le paludisme. Sanofi annonce la diffusion sur la chaine nationale camerounaise CRTV du dessin animé « Dabo l'ambassadeur », inspiré de son outil ludoéducatif de sensibilisation contre le paludisme « Moski Kit ».

Ce dessin animé a pour objectif d'informer et d'éduquer les enfants sur les dangers du paludisme et les moyens de le prévenir. Dans le cadre de la journée de l'enfant africain, la diffusion de ce microprogramme, également disponible sur YouTube, est prévue le samedi 17 Juin sur la télévision nationale CRTV à partir de 10H30 minutes.

Le paludisme est responsable de plus des deux tiers des décès des enfants de moins de 5 ans en Afrique1. En ligne avec l'objectif de l'Organisation Mondiale de la Santé d'un monde sans paludisme à l'horizon 2030, Sanofi est engagé dans la lutte contre cette maladie, avec une gamme complète d'outils ludo-éducatifs pour sensibiliser les enfants d'Afrique SubSaharienne. Fort de l'adhésion du jeune public aux outils développés et déjà disponibles dans le cadre du programme « Ecoliers contre le paludisme », Sanofi enrichit sa gamme avec un dessin animé sur la maladie dans une volonté de transmettre les messages de sensibilisation et de prévention au plus grand nombre.

L'impact du dessin animé a été testé au travers d'une étude menée auprès de 410 enfants âgés de 7 à 12 ans en Côte d'Ivoire et au Kenya fin 2016. Cette étude démontre que ce dessin animé a permis à plus de 97% des enfants interrogés de mieux connaitre le paludisme et plus de 94% d'entre eux se déclarent prêts à partager leurs nouvelles connaissances avec leur entourage2.

Aboubacar Tio-Toure, Directeur Général Sanofi Afrique Subsaharienne Francophone : « Sanofi est fortement engagé pour la santé des plus jeunes auprès des autorités et des professionnels de santé. La diffusion de ce dessin animé, en collaboration avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme, renforce notre volonté d'élargir à une plus grande communauté nos actions de prévention de lutte contre le paludisme, première cause de mortalité infantile chez les moins de 5 ans3.»

