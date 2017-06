Angola: Le pays travaille pour garantir des infrastructures de qualité

Au cours de l'événement, les sujets comme "L'importance de la qualité des matériaux de construction dans les travaux publics et privés" et "Les services de laboratoire de matériaux de construction", seront au menu de la rencontre.

L'atelier sous le thème "Donner la confiance au secteur de la construction en Angola", à l'initiative de l'Institut angolais d'accréditation (IAAC), en partenariat avec l'Institut angolais de normalisation (IANORQ) et l'Institut régulateur de la construction civile et des travaux publics (IRCCOP) vise à créer des facteurs d'approche sur des thèmes liés à l'accréditation.

«L'IAAC existe il y a peu de temps, mais nous allons marquer des pas de plus en plus significatifs vers l'amélioration de la qualité de nos produits », a-t-elle dit, ajoutant que l'IAAC a un accord avec l'Inadec, institution chargée de la défense du consommateur, visant à former des gens sur ce qui doit être les produits à consommer.

