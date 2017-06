«Nous nous efforçons d'ouvrir de nouveaux marchés encore non desservis et le service de flydubai vers le Kilimandjaro introduira de nouvelles options de voyage, avec des classes Affaires et Économique, ainsi qu'une capacité de transport de marchandises supplémentaire disponible via notre département de fret», explique Sudhir Sreedharan, Vice-président commercial (sous-continent du CCG et Afrique).

L'aéroport international du Kilimandjaro est situé entre les régions du Kilimandjaro et d'Arusha, au Nord de la Tanzanie. L'aéroport est la principale connexion vers la région du Kilimandjaro, une destination touristique internationale majeure qui comprend la montagne du Kilimandjaro, le parc national d'Arusha, le cratère du Ngorongoro et le parc national du Serengeti.

Ghaith Al Ghaith, Président-directeur général (PDG) de flydubai, commente le lancement des vols : «Avec l'ajout du service vers le Kilimandjaro et un plus grand nombre de vols vers Zanzibar, flydubai opérera 14 vols par semaine, augmentant ainsi sa présence sur le marché de 133 % par rapport à l'année précédente».

flydubai a commencé à opérer en Tanzanie en 2014 et a vu son nombre de passagers augmenter de façon constante depuis lors. L'aéroport du Kilimandjaro sera desservi par six vols par semaine, dont trois avec escale à Dar es Salam, la capitale. En outre, la compagnie aérienne augmentera le nombre de ses vols vers Zanzibar de trois à huit par semaine.

Selon un communiqué, la compagnie aérienne flydubai, basée à Dubaï, a annoncé le lancement de vols vers l'aéroport du Kilimandjaro dès le 29 octobre. Le retour du service vers le 3e point le plus important pour la compagnie aérienne en Tanzanie, avec Dar es Salam et Zanzibar, étendra le réseau de flydubai en Afrique à 12 destinations.

Flydubai a enregistré une hausse de 3,5 % du nombre de passagers voyageant entre les Émirats arabes unis et l'Afrique entre 2015 et 2016, un chiffre positif pour ce marché émergent.

