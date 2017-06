Cameroun: Recyclage des déchets plastiques - Une usine inaugurée à Yaoundé

Le but final étant la création des richesses à travers la valorisation des déchets en produits réutilisables de même que la stimulation du PIB et la commercialisation à l'étranger des produits issus de la valorisation, etc. Sur le plan environnemental, on parle de l'amélioration de la qualité de l'air, la baisse de la pollution et sur le plan socio-sanitaire, il y aura entre autres une réduction des maladies hydriques. Dans un contexte où la gestion des déchets devient une problématique nationale, cette initiative arrive à point nommé pour remédier à la prolifération des déchets plastiques.

Notamment dans la ville de Limbé, où elle a pu éliminer toutes les bouteilles plastiques de la ville. « Il n'existe plus aucune bouteille plastique dans cette ville, du moins concernant les déchets », se réjouit le chef de la division. Il ajoute que c'est le même processus qui va se dérouler dans la ville de Yaoundé. L'opération va commencer par une sensibilisation des populations. Ensuite, il sera question de collecter les bouteilles plastiques des ménages, des emballages plastiques des entreprises. L'autre étape va constituer à faire le tri, puis le traitement et enfin valoriser ces déchets.

Le chef de division des études des projets et de la coopération du ministère de l'Environnement de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded), Pr Bring, a procédé mercredi à Yaoundé à l'inauguration de l'usine de recyclage, baptisée « Namé Recycling » au quartier Ahala. Une entreprise qui a prouvé son expérience pour ce qui est du recyclage.

