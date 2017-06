Cameroun: Urgences médicales - Un Centre de coordination en chantier

La pose de la première pierre de la structure a eu lieu hier à Yaoundé. L'édifice sortira de terre dans 12 mois, et ambitionne d'être une solution adéquate dans la gestion des urgences médicales au Cameroun et en Afrique centrale.

Il s'agit du Centre national des opérations des urgences de santé publique (CNOUS), qui sera un lieu où seront coordonnées et préparées les interventions médicales en cas d'accident grave ou de pandémie. Il disposera ainsi d'un personnel capable d'organiser les départs des équipes sanitaires pour le lieu de l'incident et des équipements techniques pouvant donner des recommandations aux personnels sanitaires sur le terrain, où que se trouve le lieu de l'accident. Ainsi, le travail sera mieux orienté et l'on enregistrera moins de pertes humaines.

Le Centre permettra également de prendre en charge des malades et des accidentés grâce à une dizaine de salles d'une capacité d'accueil de 16 lits chacune, pouvant doubler selon la circonstance. En posant la première pierre hier, le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, qu'accompagnait l'ambassadeur des Etats-Unis, Michael Stephen Hoza, s'est réjoui de ce nouveau fruit du partenariat entre les deux pays.

« Nous sommes satisfaits de ce partenariat avec le gouvernement américain qui a permis à ce que le pays ait la capacité de mieux coordonner toute action qui pourrait mettre les vies des Camerounais en danger et qui éviterait la propagation d'une épidémie sur l'ensemble du territoire», a confié André Mama Fouda.

Le nouveau centre jouxtant l'Ecole des infirmiers et sages femmes de Yaoundé au quartier Messa est évalué à plus d'un milliard et demi de francs sera constitué d'un bâtiment de type R+1 sur une superficie de 3200 m2. Il aura, en dehors des salles d'hospitalisation, des bureaux et des salles de réunion. En attendant son fonctionnement, le Minsanté a mis en place un centre embryonnaire situé à la direction de la lutte contre la maladie à Yaoundé.