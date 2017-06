Congo-Kinshasa: Alexis Thambwe Mwamba - Une vieille polémique refait surface en Belgique !

Car, si depuis l'époque cette affaire avait perdu son ampleur, aujourd'hui, le débat risque de prendre une sale tournure pour Thambwe Mwamba. Surtout que la Radio France Internationale révèle, par un élément sonore, la revendication de la paternité de cette attaque faite par M. Thambwe Alexis au lendemain de cette attaque criminelle. Comment faire pour se sortir de ce raffut dont la Belgique se dit avoir une compétence directe puisque la personne visée aurait un lien effectif avec le Royaume ? Difficile à imaginer. Sans nul doute, le Gouvernement congolais devra réagir, à l'immédiat pour le besoin de la cause, mais par quel canal, si celui emprunté par le numéro 2 du Gouvernement en charge des Affaires Etrangères, She Okitundu n'aura pas eu l'adhésion de tous les Députés à sa demande leur faite tout récemment ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce cirque ? Même les bouches habituellement fouilles-merde s'abstiennent de placer mot dans cette affaire.

