L'avenir de la RDC est en grave danger. Aussi appelons-nous les leaders congolais à redoubler leurs efforts de mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre de bonne foi afin de restaurer la confiance entre les partis et assurer des élections libres, crédibles et pacifiques d'ici la fin de l'année.

Tant l'esprit que la lettre de l'accord ne sont pas respectés, minant la possibilité d'une transition non violente, vitale au développement de la RDC. Des élections intègres représentent pourtant la seule issue pacifique possible pour résoudre la crise de légitimité dont souffrent aujourd'hui les institutions politiques congolaises.

Tant que l'esprit et la lettre de l'Accord ne sont pas respectés, la possibilité d'une transition non violente, vitale au développement de la RDC, est minée, constatent-ils. Pour eux, en définitive, seules des élections intègres représentent la seule issue pacifique possible pour résoudre la crise de légitimité dont souffrent aujourd'hui les institutions politiques congolaises. Aussi, lancent-ils un appel urgent en faveur d'une transition pacifique et démocratique au Congo-Kinshasa. Ils invitent, par ailleurs, la classe politique, toutes tendances confondues, à privilégier l'intérêt national.

"L'avenir de la RDC est en grave danger !". C'est la sonnette d'alarme que tirent l'ancien Secrétaire Général de l'ONU, M. Kofi Annan et 9 anciens présidents africains, attachés à la démocratie et profondément consternés par la situation politique qui prévaut en RDC.

