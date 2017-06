Afrique de l'Est: Isbester dénoncera-t-il le cerveau du trafic ?

Sa déposition est attendue avec impatience. Et, du côté des enquêteurs de l'Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU), comme de celui de ceux qui connaissent l'arbitre de kick-boxing Steeves Isbester, âgé de 55 ans, on se demande s'il jouera le jeu. Et dénoncera d'ici ce week-end celui qui est derrière le trafic de drogue pour lequel il a été écroué mardi.

Steeves Isbester a été épinglé dans le sillage de l'arrestation de deux ressortissantes malgaches pour l'importation de 7,6 kg d'héroïne et de 6,8 kg de cannabis d'une valeur de Rs 118 millions.

Steeves Isbester était jusqu'à la fin du mois dernier Head Attendant au bureau du Directeur des poursuites publique (DPP), avant d'être muté dans un autre ministère. Au bureau du DPP ses collègues et les fonctionnaires qui l'ont connu, ont une image positive de lui. Et tous ceux qui l'ont côtoyé n'auraient jamais imaginé qu'il pourrait être mêlé au trafic de drogue. Mais alors quelle est la connexion entre le suspect et ces Malgaches ?

En fait, outre sa profession d'arbitre pour laquelle il est appelé à voyager pour des compétitions, Steeves Isbester est en fait un visiteur régulier de la Grande île. Par l'intermédiaire d'un Malgache, Steeves Isbester a été introduit à Voahirana Hari Rakotoamavo, 41 ans, la cousine de Gorettie Minoarisoa. C'est à cette dernière qu'était destiné le conteneur dans lequel se trouvait de la drogue et trois sacs en raphia contenant des statuettes en bois.

L'arbitre a, du reste, été identifié par Voahirana Hari Rakotoamavo comme étant celui qui avait placé, à Madagascar, le 25 avril, trois sacs dans ce conteneur.

Les deux Malgaches sont en fait des marchands ambulants. Gorettie Minoarisoa réside à Maurice depuis 2014 après avoir épousé un Mauricien. Par contre sa cousine faisait le va-et-vient entre Maurice et Madagascar.