Ile Maurice: Commission d'enquête sur la drogue - Le Deputy Speaker sera-t-il convoqué ?

Il a passé près de cinq ans en détention avant d'être acquitté par la cour d'assises. Ce, dans le cadre du meurtre d'Hélène Lam Po Tang, survenu en 2010. La commission d'enquête sur la drogue s'intéresse désormais à cet ingénieur et sur le rôle qu'il a joué pour régler une amende de Jackson Kamasho, en 2016. Il sera convoqué dans les jours à venir. Contacté par «l'express», son père a déclaré que s'il est convoqué, il s'y rendra en compagnie de son avocat, Me Rama Valayden. «Mon fils n'a pas peur», a-t-il déclaré.

Depuis la convocation de Me Anupam Kandhai, le barreau est en ébullition. Tous veulent connaître l'identité de la douzaine d'avocats qui seront convoqués par l'ex-juge Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs. Les travaux de cette commission ne laissent pas non plus insensible du côté de l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU). Lors de son audition, l'inspecteur Rujub aurait notamment déclaré qu'il serait souhaitable que les avoirs de tous les membres de cette unité soient rendus publics.

