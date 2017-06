Ile Maurice: Affaire NMH - Swan réclame Rs 300 M à Kriti Taukoordass

Après ENL Land et Rogers, c'est au tour de Swan, à travers ses filiales que sont Swan Life et Swan Securities Ltd, de servir une mise en demeure à Kriti Taukoordass. Elle réclame à celui-ci des dommages-intérêts à hauteur de Rs 300 millions.

Cette mise en demeure datée du jeudi 15 juina été servie à Kriti Taukoordass en sa qualité d'enquêteur nommé par la Financal Services Commission, l'organisme régulateur du secteur des services financiers. Le rôle de Kriti Taukoordass a consisté à examiner les conditions dans lesquelles des titres appartenant à New MauritiusHotels (NMH) ont été échangés dans le cadre d'une opération d'offre publique d'achat afin de détecter l'existence probable de pratiques irrégulières.

L'émission de cette mise en demeure, est-il expliqué dans le document, résulte de l'existence d'accusations graves et hâtives faites à l'encontre de Swan Life Ltd et Swan Securities Ltd dans le rapport final de Kriti Taukoordass. Ces deux entités sont soupçonnées d'avoir violé les dispositions de la Securities Act de 2005 et celles des Securities (Takeover) Rules de 2010. Swan souligne qu'une des accusations formulées contre elle porte sur la manipulation des cours.

Swan avance 11 raisons pour justifier son argument que les actes de Kriti Taukoordass constituent un abus de droit et une faute. Selon elle, ce dernier a fait preuve de mauvaise foi. Elle ajoute que sachant que sa nomination n'était pas conforme aux dispositions de l'article 44 A de la Financial Services Act de 2007, Kriti Taukoordass a poursuivi son investigation. Pour Swan, l'enquêteur a continué les travaux de son investigation de façon partiale et biaisée.

Elle estime que Kriti Taukoordass n'a pas démontré son intérêt pour les principes de base en matière d'équité en faisant des allégations hâtives. D'autant que Swan Life et Swan Securities n'ont pas eu l'occasion de donner la réplique à ces allégations. Du coup, le rapport que l'enquêteur Kriti Taukoordass a soumis à la Financial Services Commission est incomplet, insiste-t-elle.