Un atelier de formation et de sensibilisation des agents de la force publique, de l'administration pénitentiaire et de la Maison d'arrêt sur les textes réglementaires en matière d'arrestation et de détention des personnes dans le département de Pointe-Noire a été organisé le 12 juin à l'initiative du Consortium panafricain des Droits de l'Homme et de lutte contre la toxicomanie (CPDHLCT), une ONG de défense, de protection, de promotion et de surveillance des Droits et des libertés fondamentales de l'homme.

Cette formation a été rendue possible grâce à la collaboration des Ong Agir Ensemble pour les droits de l'homme (AEDH) et l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH), avec l'appui financier de l'instrument européen en charge de la promotion de l'Etat de droit et de la démocratie. L'atelier qui a réuni les agents de la force publique (police, gendarmerie), le personnel de la Maison d'arrêt et de l'administration pénitentiaire vise, à mettre à la disposition des participants un cadre juridique national et les instruments juridiques internationaux en matière d'arrestation et de détention.

Plusieurs communications ont été faites à cet effet par les animateurs et personnes ressources en matière de droit sur « Les règles en matière d'arrestation et de détention des personnes », « la présentation des droits susceptibles d'être affectés lors d'une arrestation et/ou d'une détention », « les conditions d'arrestation et de détention », « les exigences spécifiques concernant les détenus de sexe masculin et les détenus mineurs », « l'enregistrement des arrestations ».

Après débats et échanges suivis des travaux en groupes, les participants ont formulé des réflexions en vue de la mise en forme des stratégies à soumettre à l'appréciation des autorités compétentes pour le respect des textes en vigueur sur la torture, les arrestations arbitraires, les traitements cruels, inhumains et dégradants des personnes.

Les recommandations faites visent entre autres de : mettre en place une coalition de lutte contre la torture qui regrouperait les ong et les autres parties prenantes, de mener un plaidoyer en direction des autorités compétentes pour exiger la réduction des cas de torture, d'arrestations arbitraires, des traitements cruels, inhumains et dégradants des personnes, améliorer les conditions de détention des personnes en cause par l'aménagement, la reconstruction des cellules disciplinaires et l'assistance sociale des détenus, renforcer les capacités techniques des agents par des séminaires, ateliers et la dotation de leur cadre de travail en matériel et équipements approprié, augmenter les structures d'accueil des détenus, de diligenter les procédures judiciaires...

Cette session de formation fait partie du Projet Mandat « Appui à la promotion de lutte contre la torture, les arrestations arbitraires, les traitements cruels, inhumains et dégradants des personnes dans le département de Pointe-Noire par la sensibilisation et la vulgarisation du guide pratique sur l'arrestation arbitraire et la détention des personnes ».

L'objectif global du projet est de contribuer au renforcement de l'Etat de droit, en encourageant une diminution des détentions arbitraires et tout traitement indigne à l'endroit de la personne en République du Congo en général et dans le département de Pointe-Noire en particulier.