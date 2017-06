Congo-Kinshasa: Jeux de la Francophonie - Les Léopards U20 football dans le même groupe que la France

Les Léopards football U20 de la RDC se retrouvent dans le groupe D des huitièmes Jeux de la Francophonie avec la France, le Haïti et le Canada.

Les huitièmes Jeux de la Francophonie se dérouleront, du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'agit ici de la jeunesse, qui, à travers cette rencontre sportive et culturelle, témoigne de la solidarité francophone. Et la RDC ne loupe pas ce rendez-vous, elle y sera représentée par les Léopards football de moins de vingt ans. La jeune sélection rd-congolaise a été tirée dans groupe D avec la France, le Haïti et le Canada.

La RDC joue son premier match le 22 juillet contre le Canada, avant de se mesurer, le 24 juillet à Haïti, pour ensuite défier la France le 26 juillet. Le groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Liban et de la Guinée. Dans le groupe B, on retrouve le Congo Brazzaville, le Cameroun, le Mali et le Niger. Et le groupe C met ensemble le Maroc, le Sénégal, l'Île Maurice et le Gabon.

L'on rappelle lors de leur dernière participation à une compétition régionale, les Léopards U20 football ont pris la troisième place au tournoi Cosafa Cup U20 organisé en décembre 2016 en Afrique du sud. L'équipe avait été emmenée en Afrique du Sud par le sélectionneur Otis Ngoma, son adjoint Eric Tshibasu et Papy Kimoto. Et Otis Ngoma avait empêché de continuer avec l'équipe en pleine compétition par la Fecofa, suite à certaines incompréhensions. La RDC avait affronté au cours du tournoi le Mozambique (0-0), les Comores (2-0), le Malawi (1-0) au premier tour, avant de tomber en demi-finale face à la Zambie (1-2) et enfin s'imposer en match pour la troisième place face à l'Angola aux tirs au but (4-3), après un nul d'un but partout à l'issue du temps réglementaire.

L'ossature de la jeune équipe nationale pour la Cosafa Cup U20 se composait des jeunes comme Lunanga, Lengo, Yamba, Okito, Lukombe, Luezi, Mudiadia, Katompa, Lusuki, Adongba, Amongo, etc. Les Léopards U20 vont donc devoir faire leurs preuves aux huitièmes jeux de la Francophonie en juillet.