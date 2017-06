Angola: Le corps diplomatique prend connaissance du programme de gouvernance du MPLA

À cet effet, il préconise le renforcement du cadre juridique de responsabilisation, à la fois pénale et civile, ainsi que la prise des mesures punitives pour les citoyens qui insistent sur les pratiques qui nuisent à l'Etat et aux intérêts supérieurs de la nation.

Dans le texte, élaboré sur la base de la Motion de stratégie du leader du MPLA, José Eduardo dos Santos, le parti au pouvoir assume la lutte contre la criminalité et l'activité économique illégale, citant par exemple la corruption, le blanchiment d'argent et la fuite des capitaux, entre autres maux.

Parlant à la presse à la fin de la présentation, Manuel Nunes Júnior a dit que l'accent était mis sur les aspects qui peuvent assurer une coopération plus efficace et plus complète avec des partenaires extérieurs en ce qui concerne la croissance économique de l'Angola.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.