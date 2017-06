Angola: Le gouverneur de Luanda en mission de l'UCCLA à Macao

Lors de la rencontre avec le Chef de l'Exécutif de Macao, Fernando Chui Sai, Higino Carneiro a jugé important que Macao continue à renforcer son influence dans les liaisons entre la Chine et les pays lusophones et a proposé que le territoire chinois profite également de l'Angola comme porte d'entrée pour tous les pays du continent africain.

Le gouvernant angolais a également exprimé l'intérêt de voir Macao et l'Angola affermir les immenses possibilités de coopération dans divers domaines, en particulier dans le commerce, la science et la technologie, des expositions et des conventions ainsi que dans le domaine culturel.

Higino Carneiro qui a visité la Région administrative spéciale de la Chine durant quatre jours en qualité de Président de l'assemblée générale de l'Union des Villes Capitales de Langue Portugaise, à l'invitation des autorités de Macao, a salué ce pays et les fonctions qu'il exerce comme une plate-forme de services de commerce entre la Chine et les pays susmentionnés.

