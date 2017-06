Angola: ONU - Un Angolais élu membre de la Commission des limites du plateau continental

New York — L'Angolais Domingos de Carvalho Viana Moreira a été élu mercredi, à New York (Etats-Unis), membre de la Commission des Nations Unies sur les Limites du plateau continental, pour un mandat de cinq ans (2017-2022) qui commence ce mois-ci.

Diplômé en Géophysique, en géologie marine et en géophysique maritime, Domingos Moreira, 52 ans, a été élu avec 155 voix des 164 Etats membres. Il est le premier angolais à occuper ce poste, étant aussi la première fois que l'Angola présente sa candidature à cette importante commission de l'ONU.

L'élection a eu lieu lors de la 27e réunion des Etats parties de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, qui se déroule du 12 au 16 juin au siège de l'ONU.

20 membres ont été élus représentant toutes les régions géographiques, dont six d'Afrique (Angola, Cameroun, Madagascar, Mozambique, Nigeria et Kenya), cinq d'Asie (Chine, Corée du Sud, Japon, Malaisie et Oman), quatre d'Amérique latine et des Caraïbes (Argentine, Brésil, Chili et Trinité-et-Tobago), deux en provenance d'Europe occidentale (Danemark, Portugal), deux d'Europe de l'Est (Pologne et Russie) et un du Canada.

La Commission est composée de 21 membres.

Le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur Ismael Gaspar Martins, a salué l'élection de Domingos Moreira, disant que ce fait était une victoire de tous les Angolais, souhaitant plus de succès pour l'Angola dans tous les chapitres, interne et externe.