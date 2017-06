Angola: Des entreprises de construction devraient être plus compétitives

Luanda — Les entreprises de construction civile devraient chercher l'accréditation pour être plus compétitives et contribuer à la sécurité et l'amélioration de la qualité de vie des gens, a alerté jeudi, le secrétaire d'Etat à la construction, António Teixeira Flor.

Il a souligné que l'accréditation était un outil qui aide les entreprises dans l'accomplissement efficace des normes et modèles internationalement établis et obtenir des avantages concurrentiels.

Dans son discours à la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur le thème "Donner la confiance au secteur de la construction en Angola", dans le cadre des festivités allusives à la Journée mondiale de l'accréditation, célébrée le 09 de ce mois (juin), il a souligné que les États mettaient au point des initiatives visant à atteindre des objectifs comme la production de législation, la définition des mesures politiques et la création d'outils de gestion.

Il a indiqué que la qualité des matériaux de construction, la sécurité dans les ouvrages et bâtiments, la santé des travailleurs engagés dans la construction, ainsi que le contrôle et la réduction de l'impact de l'activité de la construction civile dans l'environnement, sont ces jours-ci une préoccupation mondiale et nationale.

Le gouvernant a également déclaré que l'accréditation était définie comme un processus par lequel un organisme autorisé reconnaît formellement qu'une personne collective ou singulière est compétente pour effectuer des tâches spécifiques et produire des résultats dans des limites acceptables, cohérentes et durables.

L'accréditation reconnaît non seulement la compétence technique, mais aussi la fiabilité et l'intégrité des organismes d'évaluation de la conformité dans son action d'audit de la conformité et du respect des règles et normes par des essais, la vérification, la certification et l'inspection.

Selon le responsable, l'efficacité doit surtout veiller à ce que l'activité des organismes d'évaluation de la conformité, notamment les laboratoires d'essais, les organismes de certification et de contrôle soient basées sur un cadre solide d'accréditation.

"En Angola, opère un petit nombre d'entreprises engagées dans l'activité d'évaluation de la conformité, d'inspection et de laboratoires d'étalonnage et essais, et la plupart des services fournis par celles-ci ne dispose pas de reconnaissance internationale par manque d'accréditation", a-t-il reconnu.

Pour cette raison, a-t-il continué, la garantie de fiabilité et crédibilité des produits et services dans le pays est encore faible.

D'autre part, le secrétaire d'État considère que la création de l'Institut angolais d'accréditation (IAAC), sous tutelle du ministère de l'Industrie, est sans aucun doute un mécanisme pour améliorer l'environnement d'affaires dans le secteur de la construction, augmentant les niveaux de confiance et de crédibilité des résultats des laboratoires, des inspecteurs et des certificats, en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité.

L'atelier sous le thème "Donner la confiance au secteur de la construction en Angola", à l'initiative de l'Institut angolais d'accréditation (IAAC), en partenariat avec l'Institut angolais de normalisation (IANORQ) et l'Institut régulateur de la construction et des travaux publics (IRCCOP) vise à créer des facteurs d'approche pour des thèmes liés à l'accréditation.

Au cours de l'événement, seront abordés des comme "L'importance de la qualité des matériaux de construction dans les travaux publics et privés", "Services de laboratoire de matériaux de construction", entre autres.

L'atelier compte sur la présence des membres du Gouvernement angolais, des industriels et des professionnels de divers domaines.