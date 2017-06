Congo-Brazzaville: Action de solidarité Internationale - Cinq agents reçoivent des diplômes d'honneur

A l'occasion de la célébration de ses 10 ans d'actions au Congo, l'ONG internationale ASI a octroyé le 15 juin des diplômes d'honneur aux agents qui assurent la sécurité et l'action sociale au sein de cette organisation.

La cérémonie, qui s'est déroulée en présence des représentants du corps diplomatique, de la délégation de l'Union Européenne, des entreprises et de la société civile, a été marquée par les témoignages poignants de jeunes filles bénéficiaires d'un programme d'insertion, qui ont vu leur vie transformée du jour au lendemain grâce à Asi (Action de Solidarité Internationale) qui est implantée au Congo depuis 2006.

Arrivée en fin de mission au Congo, la coordinatrice d'Asi Pauline Ducos a, dans son discours, dressé un bref aperçu historique de leurs activités et rappelé les résultats atteints depuis sa création jusqu'à ce jour.

« Asi, c'est avant tout une équipe engagée et solidaire. Elle réalise un travail de qualité auprès du public très vulnérable. Malgré les difficultés financières rencontrées, les situations dramatiques de certaines de nos bénéficiaires, l'équipe a toujours répondu présent ».

« En tant qu'ONG internationale, nous sommes persuadés que le développement passe à travers la société civile congolaise accompagnée du ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire. C'est pour cela que nous accompagnons l'association ASI Congo à devenir autonome. Nous souhaitons lui passer le relais d'ici cinq ans pour continuer à accueillir, former et intégrer les jeunes filles des rues dans notre société », a indiqué la coordinatrice.

Depuis 2007, ASI accompagne les mineurs vulnérables de la rue à l'insertion professionnelle. Actuellement, elle suit plus de 90 jeunes filles en situation de rue avec leurs enfants, dont certains sont en formation professionnelle et d'autres en phase d'insertion. A Brazzaville, depuis 2012, près d'une cinquantaine de jeunes filles ont été accompagnées dans leur insertion professionnelle. Devenues autonomes, elles travaillent soit dans des entreprises de la place, soit dans leur propre atelier ou coopérative.

A travers ce projet, une équipe mobile organise des descentes dans les rues où elle écoute, sensibilise et apporte des soins à des mineurs. Dès le 1er juillet, a-t-elle annoncé, Expertise France soutiendra les activités en faveur des majeurs en rue. Dans la foulée, la coordinatrice a remercié le ministère des Affaires sociales qui a apporté son soutien en mettant à leur disposition des fonctionnaires à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Depuis 2012, Asi développe un programme de prévention du phénomène des enfants des rues. Une vingtaine d'enfants sont scolarisés chaque année. Ils sont également accompagnés à travers l'alphabétisation, la formation etc. Ce programme cible aussi les femmes et enfants réfugiés avec l'appui du HCR.

Signalons qu'en février dernier, cette ONG a lancé un programme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il est cofinancé à 75% par l'Union Européenne et construit sur trois axes : la sensibilisation, la protection et le plaidoyer. Le ministère de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement participe également à cette activité.