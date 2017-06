La coopération entre Kinshasa et Brazzaville ne se situe pas seulement sur l'axe politique. Le côté… Plus »

Après avoir tiré les leçons de la saison passée, les Rayons du soleil n'a pas voulu attendre l'annonce de la date du championnat national de football féminin 2017 pour se mettre en chantier. Depuis un mois, l'entraineur Theddy Taty et ses pouliches affûtent leurs armes à l'espace baguette d'or en face du stade EPB. « Prenant acte des erreurs de la saison écoulée, 2015-2016, où nous avons occupé le dernier rang au classement général sur six équipes engagées au championnat, le comité directeur de l'équipe s'est engagé depuis le mois de mai à nous mettre en chantier. Nous n'avons pas voulu attendre la programmation du championnat, car notre objectif est de faire mieux que l'année passée où nous étions 6e sur 6 équipes engagées », a indiqué Teddy Taty qui a martelé que pour faire mieux, il faudrait que l'équipe soit quatrième 4e ou 5e.

Dernière au classement général du précédent championnat national de football féminin édition 2015-2016, l'équipe féminine du Centre de formation les Rayons du Soleil affute ses armes depuis près d'un mois en vue des prochaines échéances, à savoir le championnat national et la Coupe du Congo 2017. L'entraineur Theddy Taty et la capitaine se veulent rassurants.

