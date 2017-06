Grand rendez-vous économique qui a réuni des dirigeants d'entreprises des pays d'Afrique et d'ailleurs, la première convention internationale d'affaires "Lisanga" (rassemblement) organisée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire et lancée le 12 juin par le ministre du Commerce extérieur et de la consommation, Euloge Landy Kolélas, a pris fin ce 14 juin.

L'activité s'est déroulée en présence du président de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF) ainsi que de l'ambassadrice de l'Union européenne. Elle a rassemblé 83 entreprises locales et étrangères (17 d'Europe et particulièrement de France et d'autres de 14 pays d'Afrique) retenues sur les 217 inscrites et les 117 sélectionnées. 900 rendez-vous ont été planifiés, sur les 1200 établis, soit en moyenne 10 rendez-vous par entreprise.

Les participants ont pendant 3 jours, discuté, partagé les expériences, envisagé de travailler ensemble. Ils ont aussi cherché à aller conjointement ensemble à l'assaut des opportunités (géographie faite de vastes étendues de terres arables, une généreuse hydrographie, un riche sous-sol... ) inexploitées de la République du Congo et conquérir des parts de marché à l'international comme l'a indiqué Sylvestre Didier Mavouenzela dans son mot d'ouverture de Lisanga. Celui-ci a signalé, par ailleurs, que le pays présente de réelles marges de croissance dans des secteurs comme ceux de la sous-traitance pétrolière, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication, l'agriculture et la logistique portuaires.

Mais d'après lui, les entreprises locales qui s'y sont positionnées peinent à en saisir pleinement les opportunités et les convertir en relais de croissance à cause du déficit d'expertise et l'inadéquation des capacités financières. C'est donc pour contribuer à changer la donne que la CCIAM a créé Lisanga,« instrument fédérateur d'entreprises autour de l'objectif de la mise en commun des atouts pour un développement partagé».

De ce fait, deux jours entiers ont été consacrés aux rencontres Be to Be qui se sont avérées bénéfiques et très prometteuses pour les participants. Le cas de Crépin Nguimbi, directeur business développement d'Infracom, société congolaise basée à Brazzaville. « J'ai obtenu des rendez-vous pour les prochains jours. En un jour je matérialise un bon de commande d'une semaine. Les rencontres m'ont permis de faire connaitre notre entreprise et nos produits et de créer sur place de nouveaux contacts avec des entreprises locales et étrangères car le but n'est pas seulement de conclure des partenariats, mais aussi de tisser des relations qui peuvent être bénéfiques à la longue », a-t-il confié. Ce fait a concrétisé les propos du président de la CPCCAF qui disait lors de la cérémonie d'ouverture : «Nous sommes persuadés que cette convention, sera déterminante pour notre monde consulaire (... ) Nous sommes convaincus que durant trois jours, les échanges déboucheront vers des conclusions de partenariat gagnant-gagnant».

Outre ces rencontres, les dirigeants d'entreprises ont visité le Port autonome de Pointe-Noire et participé à l'atelier sur les accords de partenariats économiques animé par l'ambassadrice de l'Union européenne ainsi qu'à une rencontre à la résidence du consul général de France. Ils ont aussi suivi des exposés sur différents thèmes notamment : les opportunités d'affaires au Congo par Sylvestre Didier Mavouenzela ; le bureau de représentation ou de liaison face au mutisme du droit interne congolais : comment guider les investisseurs par le cabinet KPMG ; les produits et services de la Société financière internationale (groupe Banque mondiale) par sa représentante régionale pour l'Afrique centrale ; le plan de développement du Port autonome de Pointe-Noire.

Le président de la République ayant fait de l'économie l'une de ses priorités dans son programme de société "La marche vers le développement", mis en œuvre par le gouvernement, Euloge Landy Kolélas a félicité la CCIAM pour son initiative qui contribue au développement économique du Congo œuvrant ainsi à l'amélioration continue du climat des affaires et pour la diversification de son économie. Par ailleurs, le ministre a souhaité la pérennisation de Lisanga qui devrait permettre l'élargissement des rapports de collaboration et de partenariat entre les entreprises.