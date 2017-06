Congo-Kinshasa: Tour cycliste du Congo - Le Français Noël Richet remporte la 1ère étape à Goma

Le Français Noël Richet a remporté jeudi 15 juin à Goma la première étape de la 5e édition du Tour cycliste international du Congo. Le belge Ali Nouisri, le Hollandais Rick Nobel et le Congolais Djimmy Muhindo se sont classés respectivement à la 2e, 3e et 4e place.

C'est le ministre des Sports et Loisirs, Papy Niango, qui a lancé cette édition du tour du Congo à laquelle participe 112 coureurs venus de sept pays.

Lors de cette première étape, les coureurs ont roulé sur un circuit fermé sur une distance total de 84 km.

Le vainqueur de l'étape s'est dit impressionné par le public de Goma, venu en masse pour applaudir les cyclistes.

« Le public est formidable. C'est vraiment fantastique. Pour nous européens, on ne voit pas autant de public chaque fois chez nous. Et on voit que tout le public est aussi amoureux du sport. A chaque fois qu'on est ici en Afrique, on a le frisson. Et le Congo, c'est vraiment formidable pour ça », a-t-il déclaré après la course.

Noël Richet a annoncé qu'il voulait conserver le maillot jaune jusqu'à la fin de la course.

Trois coureurs ont abandonné la course avant d'atteindre la ligne d'arrivée à cause des pannes de vélo.

Après l'étape, les athlètes ont pris un vol pour Kindu où se déroulera la deuxième étape.