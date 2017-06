Congo-Kinshasa: Oscar Rachidi Akida - «Thambwe Mwamba avait exprimé sa satisfaction pour avoir abattu cet avion»

C'est seulement Alexis Thambwe Mwamba [qui est visé] parce que c'est lui qui avait fait des déclarations exprimant sa satisfaction sur cet acte odieux. Il avait justifié son acte devant l'humanité tout entière. Il avait exprimé sa satisfaction pour avoir abattu cet avion. Et [ce sont] ces déclarations tonitruantes faites par Thambwe Mwamba qui justifient aujourd'hui que c'est le seul responsable. Nous ne pouvons pas aller chercher les responsables du RCD qui sont d'ailleurs nombreux et qui ne sont pas concernés par cette affaire. L'infraction étant individuelle, c'est la personne qui a revendiqué cet attentat qui doit être poursuivi. Il a dit : "Nous avons ordonné d'abattre l'avion". Donc il est responsable de cet acte.

La justice congolaise est une justice instrumentalisée. C'est une justice à plusieurs vitesses. Si vous parcourez toutes les prisons congolaises, vous allez trouver des pauvres qui pullulent pendant que ceux qui pillent les richesses du pays sont libres et circulent librement. Il n'y a rien qui n'est fait contre ces personnes. Dans le jargon congolais, on les appelle les Kuluna en cravate. Ils se promènent librement. Ils ne sont pas inquiétés pendant que la justice s'occupe des activistes des droits de l'homme, des opposants politiques. La justice est inféodée au pouvoir exécutif. Elle ne nous inspire pas confiance. Et Thambwe Mwamba est ministre de la Justice.

