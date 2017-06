Cameroun: Stress, migraine, fatigue... - Quatre huiles essentielles indispensables

Grâce au mentol qu'elle contient, l'huile essentielle de menthe poivrée procure un effet froid et vaso-constricteur, qui est à la fois stimulant et qui facilite la disparition de la douleur, selon les pharmaciens. Le petit grain bigaradier contre le stress L'huile essentielle vient nous aider à redescendre en puissance quand l'esprit et le rythme cardiaque s'emballent. «L'idéal est de l'associer avec la pratique d'exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque. Cela agit sur le stress aigu mais aussi chronique», précise une professionnelle.

Migraine, coup de fatigue post-déjeuner, pic de stress pré-réunion... Notre chemin quotidien au bureau est semé d'embûches. Et comme il n'est pas aisé d'entreprendre une position du lotus pour décompresser en plein milieu de l'open space, nous avons pioché dans le rayon des huiles essentielles. Il en existe cinq pour survivre aux maux de la journée, toutes se trouvent en pharmacie, parapharmacie et autres boutiques spécialisées. La menthe poivrée contre les migraines Voici venue la Rolls-Royce des anti-maux de tête, l'ultime camarade de toutes bonnes tempes.

