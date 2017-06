Cameroun: Drames et pertes fiscales au bout du parcours

Le transport clandestin qui échappe à la comptabilité nationale est impliqué dans de nombreux accidents qui endeuillent les familles au quotidien

En ville comme en campagne, les opérateurs qui exercent clandestinement dans le transport routier ont un même mode opératoire et un dénominateur commun : véhicules en piteux état, sans plaques d'immatriculation et sans papiers, conducteurs sans pièces officielles requises. Ils ont un maillage territorial et quadrillent tous les espaces dans nos villes et les localités même les plus reculées. Selon le ministère des Transports, 40 à 60 % des véhicules qui roulent sur nos routes seraient des « clandos ». Le mauvais état du réseau routier, l'insuffisance des moyens de transport de masse et le taux de chômage en milieu jeune constituent le terreau fertile de ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes.

Leur coût relativement moins cher, combiné à leur accès aux zones les plus difficiles, ne sont que des pièges pour les usagers. Mis à part la criminalité qui se greffe à ce mode de transport, le phénomène de « clando » se rend tristement célèbre dans le hit-parade des nombreux accidents qui endeuillent au quotidien des familles. D'après les chiffres obtenus auprès de la gendarmerie nationale, en 2014, le bilan fait état de 3 088 accidents de la circulation à l'origine de 1 102 morts et 4 262 blessés, dont la plupart victimes des « clandos ». La situation était encore plus alarmante avant cette date. Jusqu'en 2010, le nombre de victimes sur les routes du pays se situait au-dessus de la barre de 1 200 tués. Et ce n'est pas tout. Cette activité, exploitée en marge de la législation sociale et fiscale, n'est soumise à aucune norme légale, échappant ainsi à la compatibilité nationale. Ne payant ni taxes, ni charges diverses, les transporteurs clandestins mènent une concurrence déloyale aux opérateurs légaux.

Dans l'objectif du gouvernement, le secteur du transport doit être un levier sur lequel l'économie camerounaise doit consolider sa croissance. Selon les chiffres, le secteur contribue à hauteur de 5,8% au Pib du Cameroun et pourvoit à 435 855 emplois. Il représente 6,8% des charges de fonctionnement des entreprises et 8,8% des dépenses de consommation des ménages. Le transport routier, à lui seul, assure près de 90% de la demande intérieure de transport voyageurs, 75% de la demande de transport des marchandises. Pour maintenir le cap, la sécurité routière doit être de mise et la préservation du capital humain encore plus.