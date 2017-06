Cameroun: Business - Femmes capables... d'entreprendre

Elles ont d'autres problèmes, que soulèvera Isabelle Lafortune Makota, délégué régional du Minproff pour le Littoral, et représentante de la ministre à l'occasion : accès limité aux financements, non maîtrise des principes de gestion, faible capacité à élaborer les projets, entre autres. Pourtant, les femmes ont pour elles leur enthousiasme, leur énergie. Une bonne prise en main, une structuration en réseaux des femmes entrepreneurs pourraient donner des résultats probants.

Placé sous l'égide du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff), cet échange est organisé par le mouvement patronal, avec l'appui technique du Bureau international du Travail (Bit). Initialement, il était question de toucher quelque 300 femmes (mais ce nombre pourrait être dépassé), de les outiller en matière de leadership, de connaissance de l'environnement des affaires, de dialogue social, de leur apprendre aussi à savoir concilier la vie de famille avec les affaires, etc.

