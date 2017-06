Ile Maurice: Paul Foo Kune - «J'ai aidé financièrement plusieurs partis, dont le MSM»

Par contre, Paul Foo Kune avance que depuis que le MSM est au pouvoir, une compagnie, en particulier SMS Pariaz, qui appartiendrait à Jean-Michel Lee Shim, est protégée. Il rappelle qu'en 2015, juste après le Budget de Vishnu Lutchmeenaraidoo, SMS Pariaz a obtenu une licence pour des paris sur le football alors que la demande des autres compagnies avait été rejetée. Il allègue que les dernières décisions prises dans le Budget tendent à favoriser cette compagnie. «C'est la seule compagnie qui propose le fixed odd betting. Ce n'est pas de sitôt que des bookmakers pourront mettre un système de carte de parieurs comme proposé par le gouvernement. Et ces parieurs seront désavantagés car ils devront faire des mises chez ce seul bookmaker où ils se seront inscrits, même si, chez d'autres, il y a des paris plus intéressants.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.