Le Budget 2017 a été finalement voté, après les conclusions de la commission mixte entre le Sénat et l'AN. A l'issue de cette réunion qui s'est tenue dans la soirée du mercredi dernier, il sied de signaler que les agents et fonctionnaires de l'Etat vont toucher leur salaire au taux de 1.425 FC, tel que voté au niveau de l'Assemblée nationale.

De ce fait, il a invité ses collègues Députés à ne pas se donner du repos durant les vacances parlementaires, mais, plutôt, à prêcher leurs électeurs sur l'importance de la paix dans le pays. Il ne doute pas que le peuple sache, en dépit des circonstances et les difficultés actuelles, faire preuve d'un sursaut patriotique qui permettra à la République de retrouver la plénitude de sa stabilité. L'achèvement de cette session mérite bien un applaudissement au sujet de l'investiture du Gouvernement Tshibala Nzenzhe et du vote de la loi de finances de l'exercice 2017. Conformément à l'accord du 31 décembre, dans son cinquième chapitre, point IV.5. B, l'Assemblée Nationale a procédé à l'entérinement des candidatures de Mesdames Nadine Mishika Tshishima et Kasongo Ngoy Gérardine aux postes respectivement, de Questeur adjointe et de Questeur de la CENI en remplacement de Mesdames Micheline Bie Bongenge et Mwenze Kisonga Pierrette.

C'est dans un climat de concorde que s'est clôturée la session ordinaire de mars, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Dans son speech, Aubin Minaku Ndjalandjoko s'est attelé sur la préservation et la défense de l'unité nationale et la paix.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.