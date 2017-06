Congo-Kinshasa: En visite à Tshikapa - Kabila laisse des traces à la REGIDESO !

Pour Emmanuel Ramazani Shadary, utiliser la voie routière pour se rendre à Tshikapa, dénote du message du Président de la République aux populations de cette partie du pays qui, depuis décembre, subissent la cruauté de la Milice Kamuina Nsapu, qui laisse derrière elle des dégâts impressionnants. D'un côté, l'on crie à la mort d'hommes, incendie des maisons d'habitation, et de l'autre, l'on ne se perd dans les décomptes des déplacés pour non seulement rejoindre le Kwilu, mais aussi Lunda en Angola.

Utile est ici de signaler qu'à sa descente de l'avion, le Chef de l'Etat se faisait attendre par une assez importante délégation composée du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, Crispin Atama Tabe, Ministre de la Défense nationale, le Gouverneur du Kasaï, Marc Manyanga, les Députés nationaux élus de cette province ainsi que d'autres autorités politico-administratives et militaires nationales et provinciales, sur le pont Loange qu'il inaugurait en 2010. C'est profitant de son séjour à Tshikapa que Joseph Kabila a inauguré, une station de captage, d'épuration et de distribution d'eau de la REGIDESO/Tshikapa. Il a, par la suite, reçu en audience une délégation des chefs coutumiers de la province.

Tshikapa, le chef-lieu de la province du Kasaï a salué, dans la soirée de lundi 12 juin dernier, l'arrivée de Joseph Kabila. Pour y arriver, le Raïs a parcouru, par route, toute la nationale n°1, au départ de Kinshasa, en traversant les provinces du Kwango et du Kwilu. Cette visite du Chef de l'Etat, renseignent des sources proches de la présidence, s'inscrit dans la ligne droite du réconfort moral à la population du Kasaï affectée par les atrocités causées par le phénomène Kamuina Nsapu, dont parlent désormais toutes les bouches dans les salons de débats et éventuellement évaluer la situation sécuritaire.

Après Kananga et Mbuji-Mayi dans le Kasaï Oriental, c'est à Tshikapa que le Président de la République est allé dans le cadre de la continuation de sa tournée. Faisant la ronde de la Ville de Tshikapa, Joseph Kabila s'est rendu dans une station de captage, d'épuration et de distribution d'eau de la REGIDESO.

