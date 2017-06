Maroc: Le CNOM change de tête - Laraichi succède à Benslimane

Le Comité national olympique marocain (CNOM) a tenu, mercredi à Rabat, les travaux de son assemblée générale élective sanctionnés par l'élection de Fayçal Laraichi à la présidence succédant ainsi à Hosni Benslimane en poste depuis un peu plus de deux décades, 1993 plus exactement.

Seul candidat en lice, Fayçal Laraichi, président de la Fédération Royale marocaine de tennis, a été élu pour un mandat de quatre ans, avec 27 voix sur les 31 exprimées.

A l'issue de son élection, Fayçal Laraichi a fait savoir dans une allocution rapportée par la MAP que "je suis non seulement motivé mais convaincu qu'il va falloir donner le maximum. Je sais combien c'est difficile, il n'y a pas, certes, de baguette magique, mais il y a de la volonté".

Et d'ajouter qu'"il n'y a pas de petites fédérations, il n y a pas de grandes fédérations, il n y'a pas d'adversaires, il y a une et une seule famille et comme toute famille il y a des gens qui sont d'accord et d'autres qui ne le sont pas".

A propos du comité exécutif du CNOM nouvellement constitué, il n'est pas moins déplorable de constater qu'il compte 13 mecs et pas une seule femme. On sait ce qu'il en est de la parité au niveau des Fédérations sportives marocaines. Mais quand on a une seule femme à la tête d'une instance fédérale olympique, celle du volley-ball en l'occurrence, il y a lieu de se poser la question.

Sachant que Bouchra Hajij a été élue en octobre dernier à Buenos Aires membre du Comité exécutif de la Fédération internationale de volley-ball. Notre respectable CNOM serait-il à ce point misogyne?

Autre fait regrettable qui colle à cette assemblée élective est l'écartement de la presse qui n'était pas autorisée à couvrir cet évènement. Une attitude des plus saugrenues à mettre à l'actif des dirigeants du Comité olympique qui, apparemment, aurait pu procéder par accréditation des médias au lieu de leur fermer la porte.

C'est ce qui a été vivement contesté par la presse nationale qui réclame le droit à l'information comme le stipule la loi en vigueur. A cet effet, le président de l'Alliance marocaine des journalistes sportifs, Abdellatif Moutawakil, a affirmé que «suite à cette décision d'interdire les médias d'être présents à l'assemblée du CNOM, nous allons adresser une lettre au Cabinet Royal, au Comité international olympique, au Syndicat national de la presse marocaine, ainsi qu'au ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de la Culture et la Communication».

Il convient de souligner en dernier lieu qu'il a été procédé à l'approbation à l'unanimité des rapports moral et financier au titre de l'exercice 2015-2016, de même qu'à la demande des présidents et membres des Fédérations sportives marocaines, Hosni Benslimane a été élu président d'honneur du CNOM.

Liste des membres du CE

Président: Faiçal Laraichi.

Vice-présidents: Kamal Lahlou, Abdeslam Ahizoune, Fouzi Lekjaa.

Secrétaire général: El Mamoun Belaabas Alaoui.

Secrétaire général adjoint: Driss Hassa.

Trésorier: Omar Bilali.

Trésorier adjoint: Mohamed Mouktabil.

Assesseurs: Abdeljaouad Belhaj, Abdelatif Idmahama, Tahar Boujouala, Mohamed Belmahi et Youssef Fatihi