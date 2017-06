Afrique: Une ressortissante malawite arrêtée à Bamako pour trafic de drogue

Plus de trois ans et demi après l'enlèvement et l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon à… Plus »

Arrêtée, la ressortissante du Malawi, 41 ans, a refusé dans un premier temps de parler. Elle a été inculpée et écrouée, ce jeudi, pour trafic international de drogue. « On a constaté que présentement à Bamako il y a des dérivés de ces produits-là qui se trouvent souvent en circulation sous toutes formes de comprimés... Il est possible que le produit soit mis à la consommation à Bamako, comme Bamako peut être tout simplement une zone de transit », explique le procureur du Pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, Boubacar Sidiki Samaké.

L'avion venait d'arriver au Mali en provenance du Malawi via l'Ethiopie. Sur le tapis roulant à bagages, deux valises à double fonds sont découvertes. Les services de douane et ceux de l'Office central des stupéfiants sont sur le qui-vive.

