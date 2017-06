Congo-Kinshasa: Avion abattu au pays - La justice belge compétente selon les parties civiles

Alexis Thambwe Mwamba ayant un titre de séjour permanent et une résidence en Belgique depuis 19 ans, la justice belge est compétente selon l'avocat des parties civiles : « On parle de crime contre l'humanité, crime de guerre. C'est l'épisode tragique où l'ordre est donné d'abattre un avion civil avec des civils à bord. On parle d'arrestations arbitraires, de tortures, traitements cruels inhumains et dégradants. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, où son poste de ministre de la Justice lui sert finalement de levier pour faire arrêter des opposants, des citoyens, de les enfermer, de les torturer... », détaille Alexis Deswaef.

Le 10 octobre 1998, des proches d'Oscar Rachidi faisaient partie des 43 passagers de l'avion abattu à Kindu. Selon lui, il n'y avait plus d'autre solution qu'une plainte en Belgique contre Alexis Thambwe Mwamba : « Au Congo, le pouvoir judiciaire est inféodé par le pouvoir exécutif. Et lorsque le ministre, qui est lui-même responsable, se trouve dans l'exécutif, là vous ne pouvez pas vous attendre à une quelconque justice ».

