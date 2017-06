Gambie: Fermeture temporaire d'un journal pro-Jammeh

Selon Yankuba Darboe, le commissaire général de l'administration fiscale gambienne, il s'agit de la dernière étape après un long processus, qui n'a rien à voir avec le changement de gouvernement : « On les suit depuis longtemps, on a réalisé des entretiens avec eux, mais tous les arrangements ont échoué. Fermer une entreprise est la dernière option que l'on utilise. Le Daily Observer est une entreprise comme une autre, cela n'a rien à voir avec la politique ».

Les locaux du journal sont vides désormais, et les battants de la porte d'entrée sont scotchés pour empêcher toute ouverture. Un simple papier indique : « fermeture pour non-paiement d'impôts ». Comme la centaine d'employés du quotidien, la journaliste Mariatou Ngum se retrouve désœuvrée pendant deux semaines : « C'est une situation très préoccupante, car beaucoup d'entre nous avons réalisé toute notre carrière au Daily Observer, on ne connait pas d'autre endroit, hors de ce journal. Mais on espère vraiment que le journal va bientôt rouvrir ».

En Gambie, le Daily Observer, l'un des plus anciens quotidiens à la ligne éditoriale très pro-Yahya Jammeh, a été temporairement fermé, ce mercredi. Une décision prise par l'administration fiscale pour des arriérés de près de 330000 euros non payés aux impôts.

