Burkina Faso: Promotion des langues nationales - Le Sapelan en fait son cheval de bataille

Ledit salon se veut donc un espace de rencontre et d'échanges entre acteurs et partenaires de la promotion des langues nationales (Mooré, Dioula, Fulfulde, etc.) selon les organisateurs que sont l'association Teel-ba et le journal Mooréphone Râamdé.

« Après plusieurs années d'activités, nous avons vu la soif des populations en matière d'information et d'éducation en langues nationales et c'est ce qui nous a donné l'idée d'organiser un salon qui sera une occasion pour réunir tous les acteurs du secteur et leur permettre d'échanger autour de ces problématiques. Comment peut-on prendre en compte les acteurs œuvrant au niveau de la promotion des langues nationales comme de véritables acteurs du développement du Burkina ? Quelles sont les difficultés qui minent leurs actions ? Comment chaque Burkinabè peut-il à son niveau les appuyer et les encourager à sa manière ? Voici autant de questionnement qui trouveront réponse au cours de ce salon », a indiqué Irénée Tiendrébéogo, par ailleurs directeur de publication du journal Râamdé.

Durant donc les 48 heures que durera le salon, les différents acteurs œuvrant dans la production et la diffusion des publications en langues nationales mèneront des réflexions sur les voies et moyens de promotion et de diffusion des productions en langues nationales. Aussi, les associations et les regroupements de populations alphabétisées dans les langues nationales exposeront leurs productions ainsi que leurs plans d'action à l'endroit des structures de microfinance. Les éditeurs des ouvrages en langues nationales pour leur part, mettront à la disposition des usagers des outils post alphabétisation pour les écoles bilingues et centres d'éducation de bases non formels.

Conférences autour de la thématique et exposition des différentes productions en langues nationales sont les activités au menu de cette édition.

« En venant à ce salon, vous verrez beaucoup de choses dont plusieurs documents déjà traduits en langues nationales. A travers ce salon, nous voulons faire comprendre à la population et surtout à nos autorités que les langues nationales ont leur place au Burkina (... ) Aussi, ce salon servira de cadre aux écrivains desdits documents de montrer leurs productions qui sont d'ailleurs merveilleuses » précise le promoteur du Sapelan.

La présente édition qui ouvrira ses portes le jeudi 22 juin prochain au Cenasa est placée sous le patronage du Mogho Naaba Baongo, l'empereur des Mossés et le parrainage du ministre en charge de l'Education nationale et de l'alphabétisation.