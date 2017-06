Maroc: Semaine nautique de M'diq

Cette régate connaît la présence d'un nombre croissant de bateaux marocains y compris la Marine Royale marocaine. La traditionnelle course des barques à rames réservée aux pêcheurs, accompagnée d'une panoplie d'activités socio-éducatives, culturelles et touristiques, animeront le village SNIM installé sur la corniche.

Cet évènement à caractère sportif, social et touristique, qui connaîtra la participation de plusieurs pratiquants des sports nautiques en provenance d'Amérique, d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie, sera piloté par des jurys internationaux, membres de la Fédération internationale de voile "ISAF".

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement est organisé à l'occasion de la Fête du Trône, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de voile, en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la préfecture de M'diq-Fnideq et la municipalité de M'diq, en partenariat avec l'ARIH Tétouan et le club nautique de Fuengirola CNF en Espagne.

