Gabon: Une mission de la CPI envoyée au pays d'ici la fin du mois de juin

Cette fois, la Cour va dépêcher trois analystes sur le terrain. Ils sont en charge des examens préliminaires, car pour l'instant la Cour n'a pas ouvert d'enquête. « Le but est de se faire une meilleure idée de la situation et d'établir des contacts », explique une bonne source.

La procédure ne fait que commencer. Jusqu'à présent, le bureau du procureur de la CPI a examiné les dossiers des deux camps. Il a rencontré à La Haye des représentants de la société civile comme le collectif ROLBG [Réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon], des avocats de Jean Ping, et pour le pouvoir, des délégués de l'ambassade du Gabon à Bruxelles qui sert d'intermédiaire. La CPI a aussi reçu une quinzaine de communications, des éléments pouvant s'ajouter au dossier, fournis le plus souvent par des citoyens gabonais.

La Cour pénale internationale enverra une mission au Gabon du 20 au 22 juin. Des membres du bureau du procureur se rendront dans le pays. Ce déplacement fait suite au dépôt d'un dossier le 21 septembre dernier par les autorités gabonaises, dans lequel elles accusent notamment Jean Ping et ses partisans d'incitation au génocide ou encore de crimes contre l'humanité, avant pendant et après la dernière présidentielle. Le 15 décembre, l'opposant avait contre-attaqué en déposant à son tour un dossier. Après plusieurs mois d'examens, la CPI décide donc de se rendre sur place.

