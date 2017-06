Cote d'Ivoire: Stars et anonymes accueillent la dépouille de Cheick Tioté à Abidjan

Certains, comme Max-Alain Gradel, ont du mal à contenir leurs larmes, tant le choc reste grand, dix jours après l'arrêt cardiaque fatal à Cheick Tioté. « Ce sont des moments très tristes que nous vivons actuellement, soupire Sory Diabaté, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne (FIF). Nous perdons un grand champion et un guerrier. Cheick ne parlait pas beaucoup mais il était très engagé en faveur de la sélection nationale et pour le drapeau ivoirien ».

Au milieu d'un millier d'anonyme, on trouve également Hervé Renard, venu assister à l'inhumation de son ancien protégé, prévue le 18 juin. « Je pense que c'est la meilleure des façons de montrer son estime, lâche l'entraîneur français d'une voix cassée. La seule chose qu'on peut dire dans ces moments difficiles, c'est de présenter toutes nos sincères condoléances à la famille et au football ivoirien. Que son âme repose en paix. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.